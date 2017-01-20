В генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, посвященное годовщине трагедии Кровавого января.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве, мероприятие было проведено совместно с азербайджанской общиной Лос-Анджелеса под девизом «Примеры героизма: Служить своей стране смелостью и с честью».

Мероприятие, наряду с почтением памяти шехидов Кровавого января, было также посвящено высокой самоотверженности азербайджанцев в странах, где они исторически проживают. В этой связи участники мероприятия также почтили память солдата американской армии азербайджанского происхождения Мурада Рагимова, который проживал в Калифорнии и героически погиб в Ираке в 2005 году, а также состоялась премьера посвященного его памяти документального фильма «Мой младший брат».

Открыв мероприятие, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, рассказал о значении событий 20 Января в славной истории борьбы азербайджанского народа за независимость. Дипломат отметил, что в ходе этих событий советские войска зверски убили невинных людей. Генеральный консул подчеркнул, что сразу же после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев посетил представительство Азербайджана в Москве, гневно осудил резню, и это выступление усилило борьбу азербайджанского народа за свободу. Рассказав о преступлениях руководителя бывшего СССР Михаила Горбачева против азербайджанского народа, генеральный консул довел до внимания, что награждение М.Горбачева Нобелевской премией мира спустя 9 месяцев после трагедии Кровавого января, является большой несправедливостью.

Н.Агаев, отметив, что 20 Января была не последняя трагедия, с которой столкнулся Азербайджан, рассказал об осуществленной Арменией против нашей страны оккупационной политике и этнической чистки. Генеральный консул подчеркнул, что все эти трагедии и трудности не смогли свернуть Азербайджан с пути независимости. Благодаря успешному продолжению Президентом Ильхамом Алиевым политики развития и возрождения, основа которой была заложена общенациональным лидером после возвращения к власти, сегодня Азербайджан превратился в остров стабильности и процветания.

Генеральный консул подчеркнул, что азербайджанцы отличаются смелостью и героизмом не только на своей Родине, но и в различных странах, где они проживают, являются добропорядочными и самоотверженными гражданами. Дипломат отметил, что в этом контексте знаменательно почтение именно сегодня памяти американского солдата азербайджанского происхождения Мурада Рагимова вместе с соотечественниками, погибшими во время трагедии Кровавого Января.

Затем выступила проживающая в Лос-Анджелесе активистка азербайджанской общины Кимия Мамедова. Активистка общины отметила, что американцы азербайджанского происхождения, наряду с тем, что всегда помнят о своей исторической Родине – Азербайджане, также будучи гражданами США всегда с честью выполняют свои обязательства перед этой страной. Подчеркнув, что М.Рагимов был одним из таких образцовых граждан, она отметила, что общественность США высоко чтит его память и восхищается героизмом.

Мероприятие, в котором приняли участие и члены семьи М.Рагимова, продолжилось показом документального фильма о трагедии Кровавого января, подготовленного генеральным консульством, и документального фильма «Мой младший брат», посвященного памяти М.Рагимова. Исполненные активистами азербайджанской общины - музыкантом Вахидом Баятом образцы нашего национального мугама на таре и молодым певцом Джамилем Мамедли лирические песни пришлись по душе участникам мероприятия.

В заключение участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной трагедии 20 Января.