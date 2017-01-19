Трагедия 20 Января, являющаяся одним из самых кровавых преступлений, совершенных против человечности в ХХ веке, и страшной страницей насилия, навсегда запечатлена в памяти нашего народа. Эти события оказали важное влияние на последующую судьбу Азербайджана, дальнейшее усиление национально-освободительного движения, восстановление нашей независимости.

Эти мысли прозвучали на церемонии почтения памяти, состоявшейся 18 января в Конституционном суде Азербайджанской Республики по случаю 27-й годовщины трагедии 20 Января.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв трагедии.

Выступивший на церемонии председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев расценил трагедию 20 Января, как важную точку поворота в истории независимого Азербайджана, начало пути нашей независимости. Он отметил, что после объявления в Баку чрезвычайного положения по указанию президента бывшего СССР Михаила Горбачева, в ночь с 19 по 20 января руководство империи ввело в город воинские формирования, учинило чудовищную бойню против азербайджанского народа, грубо нарушив право людей на жизнь, международные правовые нормы, конституцию СССР, а также ряд статей международных договоров по правам человека. Той ночью, когда коммунистическим режимом была совершена военная агрессия против нашей страны для того, чтобы задушить в крови национально-освободительное движение азербайджанского народа, были убиты более 140 мирных жителей, ранены и пропали без вести сотни людей. Государственной собственности и частному имуществу был нанесен ущерб в крупном размере.

Говоря о сути событий Кровавого Января, Ф.Абдуллаев отметил, что эти события были совершены с целью расправы над мирным населением, вышедшем на улицы в знак протеста против попыток нарушения территориальной целостности Азербайджана, предвзятой и несправедливой политики, проводимой руководством бывшего СССР в отношении нашей страны, позиции местного руководства, противоречащей интересам нашего народа. Введение в Баку и другие районы республики большого контингента советской армии, противодействие массовым акциям протеста мирного населения силой оружия было продолжением политики по изгнанию азербайджанцев с исторических земель, веками проводимой империей против Азербайджана под влиянием армян,

Председатель Конституционного суда отметил, что в то время бывшее советское руководство под влиянием армян проводило большую кампанию против Азербайджана. Цель заключалась в устрашении людей, подавлении национально-освободительного движения в Азербайджане. В период, когда Азербайджан подвергся агрессии соседней Армении, советское руководство включило в состав воинских частей, введенных в нашу республику, армянских солдат и офицеров. Цель заключалась в осуществлении коварной политики Армении против Азербайджана. 20 Января было составной частью политики оккупации земель Азербайджана, проводимой Арменией при поддержке центральной власти СССР.

Было отмечено, что участие миллионов людей в многолюдном траурном митинге, состоявшемся в Баку в связи с похоронами шехидов 20 Января, продемонстрировало всему миру волю азербайджанского народа к борьбе за независимость.

Великий сын Азербайджана Гейдар Алиев, не оставивший свой народ в одиночестве в те тяжелые дни, 21 января пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и выступил с историческим заявлением, осуждающим эту кровавую бойню. Несмотря на то, что великий лидер подвергал опасности свою жизнь и жизнь членов своей семьи, он заявил о том, что это преступление, совершенное по вине и в результате предательства тогдашнего руководства СССР и республики, противоречит международному праву и гуманизму. Великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежат бесценные заслуги в доведении впервые до международной общественности правды о трагедии 20 Января, совершенной в Баку.

Было доведено до внимания, что после возвращения общенационального лидера к политической власти в 1993 году были предприняты важные шаги по расследованию причин, приведших к трагедии 20 Января, и привлечению к ответственности лиц, виновных в ее совершении. Именно по инициативе великого лидера Гейдара Алиева трагедии 20 Января на государственном уровне была дана политико-правовая оценка, в марте 1994 года Милли Меджлис принял постановление об этом. Именно на основании этого постановления события 20 Января были расценены как военная агрессия и преступление против азербайджанского народа. Кроме того, был создан величественный мемориальный комплекс для увековечения памяти шехидов.

Подчеркнув, что великий лидер окружил государственной заботой семьи шехидов и инвалидов, Ф.Абдуллаев сказал, что Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политический курс общенационального лидера, проявляет внимание к высокому почтению памяти шехидов, решению на государственном уровне проблем семей шехидов и инвалидов, принимает важные решения в этой сфере.

Ф.Абдуллаев отметил, что сыновья Родины, погибшие в ту кровавую ночь, открыли дорогу для независимости нашего народа, в результате вскоре Азербайджан восстановил государственную независимость. Наш народ с большим почтением вспоминает отважных сыновей Родины, пожертвовавших жизнью во имя свободы, высоко ценит их смелость. Мы должны сохранить независимость, завоеванную кровью наших шехидов, сделать ее вечной и необратимой. Поэтому наша молодежь не должна забывать об этих трагедиях, извлекать выводы, быть информированными об историческом прошлом Азербайджана.

Доведя до внимания, что сегодня Азербайджан стал самым сильным государством региона, председатель Конституционного суда сказал: «Повышение военной и экономической мощи Азербайджана, проведение независимой политики, превращение его в государство-лидера региона неоднозначно воспринимается соседней Арменией и ее покровителями. В первые годы независимости в нашей стране царил политический и экономический кризис. Однако с возвращением великого лидера Гейдара Алиева к политическому руководству в Азербайджане страна вступила на путь динамичного развития. Основной целью политики, проводимой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым, является создание современного, развитого Азербайджанского государства, как сказано в нашей Конституции. В настоящее время Азербайджан решительно продвигается в этом направлении».

Выступившие затем сотрудники Аппарата Конституционного суда проинформировали о трагедии 20 Января, рассказали о ее месте и роли в истории Азербайджана. Было отмечено, что трагедия 20 Января была одним из самых больших испытаний, с которыми столкнулся Азербайджан на пути к независимости. Эта дата никогда не сотрется из нашей памяти, навечно останется в истории человечества, как одно из самых страшных и кровавых преступлений, совершенных против человечности. Исторические процессы, последовавшие после трагедии, еще раз подтвердили нерушимость политической воли и стремления к независимости нашего народа. Трагедия 20 Января вписана в память азербайджанского народа и как летопись истинного героизма.

Было отмечено, что, хотя руководство бывшего СССР совершило кровавые бойни в различных республиках Советского Союза, трагедия 20 Января превзошла их по масштабу, жестокости, числу жертв.

В выступлениях было особо подчеркнуто значение успешной внешней политики Азербайджанского государства по признанию мировой общественностью и международными структурами трагедии 20 Января и других тяжких преступлений, совершенных против нашего народа, приданию этому политико-правовой оценки как преступлению против человечности, наказанию виновных. Было отмечено, что память о шехидах и события 20 Января, давшие важный импульс национальному единению нашего народа и являющиеся одной из славных страниц истории Азербайджана, вечно будет жить в наших сердцах.

АЗЕРТАДЖ