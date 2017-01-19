Министерство здравоохранения Азербайджана проводит разбирательство по факту смерти матери и младенца в роддоме при Центральной больнице Агджабединского района.
Как сообщила 1news.az сотрудник пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова, разбирательство ведется Комиссией по родовспоможению Министерства здравоохранения.
«Точные причины смерти станут известны после окончания разбирательства и обнародованы», - подчеркнули в министерстве.
Тимур Рзаев, Э.Т.
12:44
В роддоме при Центральной больнице Агджабединского района Азербайджана произошел трагический инцидент.
Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, 32-летняя жительница района Тязягюль Гарашева и ее дочь скончались во время родов.
По факту районной прокуратурой начато разбирательство, назначена судмедэкспертиза.
Тимур Рзаев, Э.Т.