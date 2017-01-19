Как и все настоящие сплитчане, я неизлечимо влюблен в свой город. А чтобы эта любовь не превратилась в одержимость, мне помогает моя работа, из-за которой я часто в дороге. Последняя такая поездка была в Баку – столицу Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом пишет известный хорватский актер и предприниматель Вицко Баланджич из города Сплит в своей статье «Мое путешествие».

«Хотя для таких дальних поездок я предпочитаю рейсы с большим количеством пересадок, так как получаю удовольствие от знакомства с новыми городами, в этот раз я этого не делал. Я вылетел из Сплита на заре и в Москве пересел на самолет в Баку.

Как владелец фирмы, которая занимается оборудованием и запчастями для кораблей, в Азербайджан я езжу уже лет десять. Первая встреча с новым зданием аэропорта в Баку, открытым в 2010 году, после того как старое – еще советских времен – было выведено из эксплуатации, вызвала во мне уважение. Интерьер аэропорта продумали дизайнеры турецкой фирмы «Аутобан», прославившейся пространственным планированием многих люксовых отелей и ресторанов, а стулья и комоды, которые они дизайнировали для британского бренда Established&Sons, один из основателей которого – супруг Стеллы МкКартни, являются частью постоянных экспозиций мировых музеев», - пишет В.Баланджич.

По его словам, Баку за эти десять лет сильно изменился, а рос больше в высоту, чем в ширину.

«Возможно, это связано с тем, что Баку находится на 28 метров ниже уровня моря, и поэтому он заслужил титул «самого низкого» главного города какой-либо страны. А если это и не так, мне это показалось симпатичным объяснением, хотя у меня и нет никаких доказательств.

Название Баку происходит еще со времен старой Персии. Тогда его называли Бадкубэ, что в переводе означает «город под ударом ветра», что ему определенно соответствует. В течение целого года на два миллиона его жителей дуют сильные ветра с Каспийского моря. Я специально говорю «море», поскольку в Баку переименовывать его в «озеро», как мы его обычно называем – плохая идея. На каждый такой «выпад» местное население бурно реагирует, и человека, который отважится их море превратить в озеро, ожидает серьезная дискуссия, в которой он с трудом сможет доказать свою правоту, если вообще сможет.

Азербайджан издревле называют «страной огней», так как на скважинах нефти и газа огонь практически горит из-под земли. Еще в каменном и бронзовом веках люди на той территории считали огонь своим божеством и поклонялись ему. Огнем инспирированы и самые высокие городские небоскребы высотой 190 м, названные Пламенными башнями, являющимися одним из мотивов мегапопулярной в данный момент видеоигры Battlefield 4», - отмечает хорватский актер.

По мнению В.Баланджича, существуют доказательства того, что нефть в Азербайджане использовалась еще в III веке, а упоминает ее и Марко Поло в своем знаменитом произведении «Миллион», где говорит , что «нефти/масла есть в таком изобилии, что сотни кораблей могут загрузиться одновременно».

«В начале ХХ века добыча нефти на нефтяных месторождениях Азербайджана пиобретает мировой характер, в этой стране изобретен и первый танкер, причем совсем случайно. А именно, известный кораблевладелец, одновременно и капитан корабля, в условиях жесткой конкуренции приказал освободить все каюты и залить в них нефть, которую до тех пор перевозили в бочках. Современный морской флот Азербайджана большей частью состоит из кораблей, построенных на хорватских судоверфях, а с недавних пор в Баку есть и собственная – большая и современная – судоверфь, где строятся самые высокотехнологичные суда.

Центр Гейдара Алиева – это самое красивое здание, которое я когда-либо видел, а назван именем национального лидера независимого Азербайджана. В здании находится и музей, а все дизайнерские работы осуществила архитектор Заха Хадид, умершая в прошлом году. Это прекрасное здание с мощными и одновременно очень нежными контурами, где я провел половину дня. Заха Хадид за это здание получила титул лучшего дизайнера 2014 года, которым награждает лондонский Музей дизайна. Центр открыт в 2013 году выставкой Эндия Уорхола «Жизнь, смерть и красота». Специально для Евровизии 2012 построен и современный зал Baku Crystal Hall, в том же году в нем выступили Jennifer Lopez, Shakira и Rihanna.

В Баку меня больше всего воодушевили люди – речь идет о любящем, теплом и честном народе, полном духа и любви к своим друзьям, соседям и гостям. Кулинария похожа на нашу – средиземноморскую, а все продукты, которые я пробовал, были свежими и вкусными. Употребляется много баранины и телятины, а на столе всегда было, по крайней мере, двадцать видов овощей, которые я обожаю. Здесь как будто сохранен старый вкус, которого нет в овощах из супермаркета. При мысли, что здесь всегда так богато угощают своих гостей, я все же подозреваю, что мои друзья-азербайджанцы просто- напросто знают, что я люблю, и таким образом стараются сделать приятным каждый мой визит. А я, разумеется, не имею ничего против», - рассказывает автор.

По его словам, одним из национальных символов Азербайджана является Карабахская порода лошадей, выведенная давным-давно в Карабахском ханстве.

«Очень симпатичные и очень быстрые, они практически вымерли, и поэтому в Азербайджане их решили защитить законом.

На территории Азербайджана поклонники зороастризма свои храмы сооружали около современных источников нефти и газа. Они верили в борьбу добра и зла, а огонь считали святым, и поэтому источники, близкие к поверхности земли, поджигали и оставляли гореть «вечно». Символом этой религии является факел с «вечно» горящим огнем.

Между прочим, более чем 250 озерами славится Хаджикабул, размещенный в горах во внутренней части Азербайджана. Кроме обилия в нем рыбы, озеро площадью шесть квадратных километров является также и домом для тысяч розовых фламинго», - повествует В.Баланджич.

Р.Д., И.А.