На днях состоялась пресс-конференция с участием представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, посвященная состоянию борьбы с коррупцией в 2016 году.

Мероприятие проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре республики.

Руководитель структуры предоставил информацию об обращениях в Главное управление различных государственных организаций, связанных с борьбой с этим явлением.

В связи с этим информационное агентство 1news.az попыталось исследовать факты отсутствия обращений, касающихся Министерства образования.

В прошлом году были проведены мероприятия, нацеленные на повышение прозрачности в данной системе. В обращениях не затрагивались факты коррупции, связанные со сферой образования.

Стало очевидно, что во время приема преподавателей на работу, смены их места работы, проведения диагностического оценивания значительно возросли прозрачность и объективность. Заметно уменьшилось количество жалоб. Кроме этого, с целью обеспечения прозрачности и упрощения процесса перевода высших учебных заведений на уровень бакалавриата созданы transfer.edu.az, Единый приемный портал для облегчения процесса приема граждан со стороны должностных лиц, совершенствования процесса записи на прием.

С целью обеспечения удобства граждан, устранения субъективных факторов в процессе приема учащихся в профессионально-технические учебные заведения в рамках проекта ASAN peşə осуществлен прием учащихся в первые профессионально-технические учебные заведения.

Предлагаем вашему вниманию мнения известных представителей общественности:

Васиф Мовсумов, председатель Фонда по борьбе с коррупцией в Азербайджане: «Наш фонд проводит серьезную работу в сфере образования. Если система образования в стране будет подотчетной и прозрачной, то в ней не будет проблем, касающихся будущего нашего общества. В упомянутом отчете затронуты и вопросы образования. Однако проблем в отчетах стало намного меньше. И это очень положительный момент. Причиной этому является проводимая в последние годы Министерством образования политика, обеспечившая полную прозрачность в этой важной сфере».

По его словам, существует ряд факторов, оказывающих положительное влияние на данный процесс. «Это уменьшение контактов между преподавателями и студентами, перевод экзаменов на компьютеры, электронизация многих услуг, создание Совета общественного контроля над учебными заведениями и так далее. Мы сами принимаем активное участие в экзаменах. В тех местах, где существует общественный контроль, не может царить нездоровая атмосфера. Все это показывает, что система образования находится на верном пути. Предпринятые шаги должны продолжаться.

К слову сказать, отмечу одну проблему. Считаю, что мы обязаны постепенно выводить систему образования из-под контроля и влияния исполнительных органов», - сказал он.

Президент Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев уверен, что реформы в Министерстве образования положительно отразились в вышеупомянутом отчете.

- В прежние годы было много беззаконий и немало доставалось Министерству образования. Здесь надо отметить обеспечение преподавателей рабочими местами, проблемы, с которыми сталкивались студенты во время экзаменов. В настоящее время многие из этих проблем ушли в прошлое, положение значительно улучшилось. Необходимо по достоинству оценивать проделанную работу. Однако поступает информация, связанная с некоторыми директорами учебных заведений. Считаю, что в дальнейшем и эта проблема будет устранена,- сказал он.

Эксперт в сфере образования Кямран Асадов считает, что в последние три года Министерство образования Азербайджанской Республики сумело коренным образом изменить в положительную сторону свой некогда отрицательный имидж.

«Если за это время у азербайджанской общественности сложилось мнение о злоупотреблениях своими полномочиями должностных лиц в сфере образования, и общественность привыкла к нарушениям в данной системе, то в последние годы с этими фактами мы уже не встречаемся. Если в прежние годы многие нарушения были связаны с переводом студентов из одного высшего учебного заведения в другое, приемом преподавателей на работу, выдачей документов о высшем образовании, то теперь все эти услуги осуществляются в электронной форме. И это, вне всякого сомнения, оказывает серьезное положительное воздействие на всю сферу образования», - сказал он.

По его словам, до 2016 года в повестке дня оставались вопросы перевода студентов в другие вузы на незаконных основаниях, приема на должность преподавателей лиц с поддельными дипломами. В 2014 году министр образования Микаил Джаббаров предоставил информацию о том, что в средних школах республики работают около трех тысяч преподавателей с поддельными дипломами. «Для устранения подобных фактов приступили к проведению экзаменов для диагностического оценивания знаний преподавателей. В ходе этого появилась возможность для проверки документов преподавателей, участвующих в экзаменах, были отстранены от системы образования лица с поддельными документами.

Сегодня среди других государственных органов Министерство образования Азербайджана занимает одно из первых мест в общении с гражданами посредством функционирующей горячей линии, приеме граждан, оказании им электронных услуг. Прием на работу преподавателей, директоров учебных заведений, прием и размещение детей в первые классы школ, организация единой электронной услуги для признания документов студентов-азербайджанцев, получивших образование в зарубежных странах, играют важную роль в преодолении чиновничьего самоуправства, их отрицательного влияния на систему образования.

Однако приходится с сожалением отметить, что удачный опыт Министерства образования в Баку, положительный опыт, накопленный в столице, не получает должной поддержки со стороны отделов образования в некоторых районах республики и ряда руководителей учебных заведений», - сказал он.

1news.az