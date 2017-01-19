Официальная церемония открытия Международного устойчивого года туризма во имя развития прошла в Мадриде, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министры и другие высокопоставленные официальные лица из 65 стран мира. Азербайджан был представлен министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым и послом республики в Испании и постоянным представителем при Всемирной туристской организации Анаром Магеррамовым.

Международный устойчивый год туризма предусматривает изучение роли туризма в 5 основных областях - инклюзивный и устойчивый экономический рост; социальная инклюзивность, занятость и снижение бедности; эффективное использование ресурсов, охрана окружающей среды и изменение климата; культурные ценности, разнообразие и наследие; взаимопонимание, мир и безопасность.

В рамках мероприятия А.Гараев посетил выставку FİTUR и провел двусторонние встречи с представителями ряда стран. На встречах были обсуждены вопросы построения эффективного сотрудничества в области туризма.

Ялчин Алиев, Э.Т.