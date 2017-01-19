В то время как мы постоянно жалуемся на какие-то мелкие жизненные неурядицы, не ценя и принимая как должное самое главное, что имеем – свое здоровье, некоторые люди ежедневно борются с физической болью, не имея возможности вести полноценную жизнь.

Айша Амирова родилась на свет без каких-либо видимых отклонений, однако в девятилетнем возрасте внезапно ощутила боли в суставах, которые с течением времени стали постепенно усиливаться. Врачи прописывали общее лечение, однако определить диагноз смогли только, когда девочке исполнилось 13 лет, и деформация костей значительно отразилась на ее внешнем виде. Левая часть тела Айши искривилась до такой степени, что она оказалась на больничной койке из-за непрекращающихся болей.

По словам врачей, девочка страдала от врожденного синдрома Маделунга (экзостозная хондродисплазия), и кратковременное лечение ненадолго ослабило ее мучения, но ввиду финансовых затруднений его пришлось приостановить и возобновлять только при повторных обострениях.

Однако несколько лет назад болезнь стала стремительно прогрессировать – из головы Айши начали прорастать косточки, а через какое-то время вследствие чрезмерного сдавливания ребер возникли проблемы с легкими. Девушка не могла перемещаться по городу, теряя на ходу сознание от сильных болей, и семья отвезла ее на обследование в Иран, но денежный вопрос снова не позволил провести полноценное медицинское лечение.

В настоящее время в свои 27 лет Айша Амирова весит 27 килограммов, и уже на протяжении долгого времени ей ежедневно делают дорогостоящие уколы. По словам девушки, полное восстановление организма и лечение болезни возможно только в Турции, Израиле или Германии. Стоят необходимые процедуры очень дорого, но чтобы установить точную сумму необходимо предварительно сдать многочисленные анализы, на которые семья также не располагает средствами.

Положение в семье достаточно тяжелое: отец в ходе производственной травмы лишился пальцев на правой руке и в данный момент получает пенсию по инвалидности, так же как и его дочь, а мать, которая тоже не работает, заработала невроз и сахарный диабет из-за постоянных переживаний и стресса.

Мы призываем вас не оставаться равнодушными к горю этой семьи и помочь по мере своих возможностей.

Передать финансовые средства можно, связавшись с самой Айшой (055 529 09 47) либо с ее матерью Фаридой ханум (055 309 29 79).

Ниже публикуем скрины медицинских справок и банковские реквизиты.

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова