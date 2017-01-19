В пятницу, 20 января, в Баку и на Абшероне преимущественно пасмурно и дождливо, местами осадки могут перейти в мокрый снег.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится усиливающимся северо-восточным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от +1 до +3 градусов, днем - от +4 до +6. Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, влажность воздуха в среднем - 85–95%.

В районах Азербайджана 20 января также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в горной местности прогнозируется снег. В дневные часы осадки постепенно прекратятся, начиная с западных регионов.

Местами туман, ветер преимущественно западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +3 до +8. В горной местности ночью - от -2 до -7, днем - от -2 до +3 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.