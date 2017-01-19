В Азербайджанской Республике будет подготовлена государственная программа по обеспечению безопасности полетов.

Как сообщает 1news.az, это нашло отражение в проекте изменений в Закон «Об авиации».

По словам директора Государственной администрации гражданской авиации Арифа Мамедова, выступившего 19 января на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, поправки вносятся согласно требованиям международных организаций.

«В результате должна быть подготовлена программа безопасности полетов, что найдет отражение в законе», - сказал он, отметив важность их принятия.

А.Мамедов также указал, что в настоящее время по вопросу безопасности полетов имеются Правила о полетах администрации, и при подготовке новой программы они будут учитываться.

Эльшан Рустамов, Э.Т.