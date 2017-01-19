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Общество

В России выпустили на свободу азербайджанца, обвиняемого в жестоком убийстве – ВИДЕО 19.01.2017 14:44

Детям, слабонервным и лицам со слабой психикой смотреть видео не рекомендуется.

Советский районный суд в Воронеже вернул прокурору дело о жестоком убийстве в кафе «Лесная сказка», а подсудимого Амиля Ганбарова отпустил под домашний арест, несмотря на тяжкую статью и прежние судимости.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информагентство «Воронеж», о решении суда журналистам агентства сообщил Рамин, брат погибшего Кямрана Мамедли. По его словам, поводом для возвращения дела прокурору стало различие фамилий Кямрана и его семьи. Его отец и брат, которые являются потерпевшими, по документам не Мамедли, а Мамедовы. Почему вопрос о написании фамилии не поняли раньше, и как он оказался препятствием для окончания судебного следствия, неизвестно.

«Мы в шоке от того, что суд отпустил убийцу брата. Он не раз отбывал сроки за наркотики, может теперь скрыться от следствия, – рассказал Рамин Мамедов. – Как можно отпускать того, кто растерзал человека? Я видел брата после убийства. Было ощущение, что с ним это сделали звери, а не люди. В брата стреляли, его резали, разбили ему голову, чтобы убить наверняка. И мы уверены, что его убивал не один человек, а несколько. Никто нас не слушал ни на следствии, ни в суде, а теперь еще и выпустили того, кто взял все на себя».

Неожиданный поворот в рассмотрении дела произошел на завершающем этапе, перед судебными прениями. Суд допросил Амиля Ганбарова и после его показаний о том, что пистолет, из которого стреляли в Кямрана, принадлежал самому Мамедли, назначил экспертизу оружия. В своем заключении эксперты опровергли утверждения Ганбарова. Предполагалось, что после получения результатов экспертизы суд завершит исследование доказательств и приступит к прениям. Но суд вернул дело прокурору, а тот, вероятнее всего, отправит его на доследование. Когда оно завершится, судебный процесс начнется заново.

Напомним, что преступление было совершено в кафе «Лесная сказка» на проспекте Патриотов 10 декабря 2015 года, его жертвой стал 37-летний Кямран Мамедли. По версии следствия, компания земляков из Азербайджана отдыхала в банкетном зале «Лесной сказки», где между Ганбаровым и Мамедли началась ссора. Ганбаров ударил земляка ножом в живот, а потом выстрелил в него из пистолета. Раненый мужчина вышел на крыльцо кафе. Преступник направился за ним и дважды ударил по голове системным блоком компьютера, вследствие чего Мамедли скончался.

Родные Кямрана верили в версию следствия, пока не получили записи с камер наблюдения, установленных в кафе. После этого, по словам Рамина, брата погибшего, «мир перевернулся». Родственники убитого увидели, как раненого Кямрана выталкивают из кафе на крыльцо двое – дядя и друг Ганбарова. Один бьет его, второй подгоняет бутылкой, которую ставит у выхода. На крыльце Амиль Ганбаров добивает жертву системным блоком.

На записи видно, как после расправы и побега троих мужчин с места убийства к умирающему подходит какой-то человек с фонариком. Перед этим мужчина наблюдал за развитием событий издалека. Неизвестный неторопливо подходит к крыльцу, словно желая понять, умер Кямран или нет. Затем мужчина отходит, но возвращается и на несколько минут заходит в кафе. Выйдя оттуда, он уезжает на автомобиле.

По словам Рамина, уголовное дело в следственном отделе СУ СКР по региону обещали переквалифицировать на более тяжкую статью – убийство с особой жестокостью (вплоть до пожизненного заключения). Силовики обещали разобраться, какую роль в событиях того вечера играли дядя и приятель Ганбарова, но в итоге дело возбудили только в отношении Ганбарова, отметил молодой человек.

«Из кафе «Лесная сказка» раненого человека выталкивали трое, четвертый стоял и смотрел. Их не привлекли к ответственности, не возбудили дело об оставлении человека в опасности, об сокрытии преступления. Следователи приняли версию Ганбарова и не рассматривали другие, так и не выяснив настоящего мотива преступления», – пояснял ранее адвокат Владимир Кузьмичев, который представляет интересы потерпевших.

В СУ СКР убеждены, что потерпевшего убивал один человек, а не несколько. К такому выводу следователи пришли, исследовав все обстоятельства дела, изучив собранные доказательства и результаты судебных экспертиз.

«Установлено, что в момент совершения преступления в кафе находились потерпевший, обвиняемый и двое мужчин. Следствием собрано достаточно доказательств того, что именно обвиняемый совершил убийство, смерть потерпевшего наступила от его действий. Действиям других участников произошедших событий с учетом роли каждого дана правовая оценка», – пояснила журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Тимур Рзаев, Э.Т.

 

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