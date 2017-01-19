В Азербайджане необходимо подготовить законопроект, регулирующий деятельность интернет-ресурсов, социальных сетей и блогеров.
Как сообщает 1news.az, c подобной инициативой в четверг, 19 января, на заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека выступил депутат Афлатун Амашев.
«Существует необходимость в регулировании деятельности этой сферы», - сказал он.
Данную инициативу поддержал руководитель сектора законодательства отдела государственного строительства Аппарата Милли Меджлиса Сарван Садыков.
«Кто что хочет, то и пишет. В этой сфере наблюдается хаос, в силу этого существует необходимость в ее регулировании», - сказал он.
Эльшан Рустамов, Э.Т.