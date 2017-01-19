В селе Саркар Самухского района Азербайджана обокрали поминальную палатку.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, ночью из установленной на улице палатки были выкрадены 4 большие алюминиевые кастрюли для приготовления плова.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемых - жителей села 27-летнего Сабухи Гасанова и его 28-летнего брата Мушфига Гасанова.

Выяснилось, что они распилили кастрюли и сдали в пункт приема металлолома в Гяндже.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.