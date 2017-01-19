В Бакинском военном суде завершается процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана, вице-адмирала Шахина Султанова.

Как сообщил 1news.az адвокат адмирала Тельман Абдиев, требование прокурора приговорить Ш.Султанова к 13 годам лишения свободы безосновательно.

«Обвинения, предъявленные адмиралу, так и не доказаны за более чем 2-х лет следствия. На суде были выявлены глубокие противоречия между материалами уголовного дела, составленными Военной прокуратурой, и результатами экспертизы, представленными Центром судмедэкспертизы Министерства юстиции.

Эксперты центра признали в суде, что заключение экспертизы о присвоениях в ВМС было просто переписано из представленных Военной прокуратурой справок, без какого-либо экспертного разбирательства.

Говоря простым языком, ложные материалы были умышленно выданы за экспертное мнение. В результате суд признал заключение экспертов недействительным и назначил повторную экспертизу для установления фактов присвоений в ВМС. В свою очередь, повторная экспертиза 20 октября 2016 года представила заключение, что никакого ущерба государству не нанесено.

Таким образом, подтверждено, что составленное Военной прокуратурой обвинение Шахину Султанову основано на сфабрикованном экспертном заключении. В таком случае требование прокурора приговорить адмирала к 13 годам лишения свободы незаконно и нелогично, на самом деле он должен быть оправдан.

Сам Шахин Султанов заявил, что всегда верно служил Президенту Ильхаму Алиеву, Родине и народу, это подтверждает и ход суда. Мы надеемся на справедливое судебное решение и просим всех журналистов приходить на судебные слушания и принять участие в освещении процесса, чтобы донести правду до читателей», - заявил Т.Абдиев.

Напомним, что вице-адмиралу предъявлены обвинения по статьям 179 («Присвоение или растрата») и 313 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Азербайджана. Ш.Султанов был арестован 23 апреля 2014 года. В декабре 2014 года он был помещен под домашний арест.

12 января 2016 года прокурор потребовал сурового приговора для экс-командующего ВМС Азербайджана.

Ранее, 31 марта 2014 года, был освобожден от занимаемой должности, а затем арестован исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами Азербайджана, начальник штаба, капитан I ранга Юнус Мамедов.

Также решением Бакинского военного суда 21 апреля 2014 года был арестован бывший начальник отдела картографии и навигации ВМС, капитан I ранга в отставке Гасым Гулиев. Кроме того, были задержаны капитан II ранга Хафиз Баишев и капитан III ранга Илькин Аскеров.

Комплексные проверки в Военно-морских силах Азербайджана, проводимые при участии представителей Министерства финансов, выявили факты присвоения крупных средств в период, когда ВМС командовал Шахин Султанов, и другие нарушения закона.

Тимур Рзаев, Э.Т.