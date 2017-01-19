Бакинский метрополитен продолжает планомерную реконструкцию станций метро и обеспечение их новым оборудованием (сигнализацией, связью, указателями, эскалаторами, вентиляторами и т.п.).

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Бакметрополитена Насими Пашаев, в рамках этих работ намечены замена трех эскалаторов типа ЕТ-5 в одном из вестибюлей станции метро «Иншаатчилар» (выход в сторону Ясамальского АТС) и его общий ремонт.

В связи с этим с понедельника, 23 января, этот вестибюль будет закрыт для пассажиров. Но подземный пешеходный переход перед ним на улицу А.Шарифзаде будет открыт в течение всего ремонта.

При этом на время замены эскалаторов пассажирам рекомендуется пользоваться вторым вестибюлем станции «Иншаатчилар» (выход по направлению к Ени Ясамал).

ЗАО «Бакметрополитен» приносит свои извинения пассажирам за временные неудобства.

Тимур Рзаев, Э.Т.