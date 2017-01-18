Житель столицы Вугар Годжаев заявляет об избиении его сына Умуда воспитательницей яслей-детского сада №193, расположенных в Бинагадинском районе, по имени Гала.

Отец утверждает, что когда привел накануне своего сына в сад, на лице ребенка не было никаких ран. Но вечером, когда пришел его забирать, обнаружил рану на губе ребенка.

«Вчера в 16:30, когда забирал сына из сада, увидел у него рану на губе и покраснение на лбу. На мой вопрос, что произошло, он ответил, что его ударила воспитательница Гала. На вопрос, как она это сделала, он показал, как, она, схватив за волосы, ударила его головой об парту», - сообщил телеканалу Xəzər В.Годжаев.

Отец уточнил данную информацию у товарищей Умуда по детсаду, которые подтвердили, что воспитательница действительно ударила мальчика. Более того, дети признались, что воспитательница Гала занимается рукоприкладством и в их отношении.

Между тем, сама воспитательница полностью отрицала факт избиения ею Умуда, назвав обвинения в ее адрес ложью.

«Нет, такого не было, он лжет», - сказала воспитательница в ответ на утверждение Умуда. По ее словам, рана на лице ребенка появилась либо вследствие его падения в классе, либо он уже из дома пришел в таком виде.

В.Годжаев обратился в Бинагадинское отделение полиции №5. Правовая оценка данному инциденту будет дана после проведения разбирательства.

Следует отметить, что детсад находится в ведении Бакинской городской исполнительной власти.

Ялчин Алиев, Э.Т.