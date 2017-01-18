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Общество

Четыре члена одной семьи отравились дымом в результате пожара в их доме 18.01.2017 11:00

Во время пожара в жилом доме,  произошедшего в Ясамальском районе Баку, четыре члена одной семьи отравились дымом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, пострадавшие Нармин Мамедова (1976 года рождения), ее дочь Лейла Мамедова (2009 года рождения), их родственники Саида Нуралиева (1984 года рождения) и Гюнель Таирова (1987 года рождения) доставлены в больницу.

С.Нуралиева и Г.Таирова позднее были выписаны домой, состояние матери и дочери оценивается как средней степени тяжести.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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