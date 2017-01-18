Сеть азербайджанцев США начала ежегодную письменную кампанию по информированию американской общественности о событиях 20 января 1990 года в связи с 27-ой годовщиной трагедии азербайджанского народа.

В подготовленном Сетью обращении говорится о военном преступлении советской армии против мирного населения в г. Баку, приводятся факты из отчета правозащитной организации Human Right Watch "Черный Январь в Азербайджане", а также статистические данные о жертвах январской трагедии.

В обращении говорится, что в ночь с 19 по 20 января 1990 г., после вооруженного вторжения 26-тысячного контингента советских войск в г. Баку, солдаты взорвали блок передачи центрального телевидения, тем самым создав информационную блокаду в республике.

Затем солдаты советской армии учинили резню над мирным населением города, в результате чего погибли 140 человек, и было ранено свыше 700 человек. Сцены с убитыми мирными гражданами в г. Баку напоминали массовое истребление мирного населения в Будапеште и Праге в 1956-ом и 1968-ом годах. Также отмечено, что в обстреле мирного населения Баку, советская армия использовала запрещенные пули калибра 5.45 мм со смещенным центром тяжести.

В обращении Сети азербайджанцев США к американской общественности, прессе и американским законодателям говорится, что события 20 января 1990 года также стали началом конца советского правления в Азербайджане и расколом фундамента советской государственности. "События 20 января в Азербайджане остаются в памяти азербайджанского народа, как скорбная страница. Двадцать семь лет спустя, Черный Январь не теряет своего значения. Миллионы азербайджанцев и друзей Азербайджана каждый год отдают дань памяти погибших за независимость Азербайджана в Аллее шехидов в городе Баку", - говорится в обращении.

Посредством письменной кампании члены азербайджанской общины США информируют американскую общественность о событиях 20 января, призывают законодателей страны принять резолюции, официально осуждающие эту бесчеловечную акцию. За последние 9 лет, в результате ежегодной кампании Сети азербайджанцев США были опубликованы десятки статей про Черный Январь в различных американских изданиях, приняты губернаторские прокламации и парламентские резолюции нескольких штатов.

АЗЕРТАДЖ