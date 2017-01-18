Очередной выпуск программы «Təhsildə...» вышел на онлайн-телеканале Министерства образования Təhsil TV.

Как сообщает 1news.az, на этот раз темой программы стал конкурс Ədəbiyyat biliciləri («Знатоки литературы»).

Для развития навыков чтения у школьников реализуется множество проектов, одним из которых и стал конкурс Ədəbiyyat biliciləri.

«Чтение, литература играют большую роль в формировании личности, мировоззрения, ценностей каждого человека. Однако технический прогресс в каком-то смысле отдалил людей от чтения. С целью повышения у учеников культуры чтения и мотивирования у них интереса к чтению в 2014 году был подписан приказ о проведении ряда мероприятий в этом направлении», - заявила представитель Минобразования Гюлара Худиева.

С целью развития у учеников интереса к чтению проводятся различные проекты, конкурсы, литературные вечера, «круглые столы» и т.д.

Одним из мотивирующих конкурсов является Ədəbiyyat biliciləri, инициированный Министерством образования в 2015-2016 учебном году, который продолжается и по сегодняшний день.

По словам Гюлары Худиевой, цель конкурса - определение у учеников уровня знаний произведений выдающихся представителей азербайджанской и мировой литературы, состояния чтения школьниками литературных образцов, выявления учеников, отличающихся своей активной деятельностью в процессе чтения, и вовлечения их в этот процесс.

Конкурс состоит из трех частей – проведение конкурса на школьном уровне, далее на уровне города (района) и, наконец, на республиканском уровне.

Отметим, что посредством передачи «Təhsildə...» до общественности доводятся все новшества, реализуемые в образовательной сфере страны.

Эльшан Рустамов, Э.Т.