В Азербайджане при обнаружении в ходе строительных работ исторического памятника работы следует приостановить и провести исследования памятника в течение двух месяцев.

Как сообщает 1news.az, 18 января, в среду, на заседании комитета Милли Меджлиса по культуре было предложено внести изменения в Закон «Об охране исторических и культурных памятников».

Главная цель поправок - усиление охраны памятников, обнаруженных в ходе строительных работ.

Согласно изменениям, при обнаружении исторического памятника в ходе строительства работы следует приостановить, а информацию о памятнике передать соответствующему исполнительному органу и Национальной Академии наук (НАНА).

После этого соответствующие структуры в течение двух месяцев должны будут провести на данном участке исследование и предпринять другие необходимые меры.

В действующем законе говорится лишь о приостановлении строительных работ при обнаружении памятников.

Эльшан Рустамов, Э.Т.