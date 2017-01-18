В ходе нынешней сессии Милли Меджлиса (парламента) будет вынесен на обсуждение законопроект «Об охране репродуктивного здоровья».

Как сообщает 1news.az, в среду, 18 января, состоялось заседание парламентского комитета по здравоохранению, на котором был утвержден план работы весенней сессии парламента.

В план работы включено и обсуждение законопроектов «Об охране репродуктивного здоровья», «О психологической помощи», а также ряда других документов в сфере здравоохранения.

Напомним, что несколько раз по различным причинам в Милли Меджлисе откладывалось обсуждение законопроекта «Об охране репродуктивного здоровья».

Эльшан Рустамов, Э.Т.