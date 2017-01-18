В течение прошлого года Мобильная глазная клиника, функционирующая при поддержке Azercell Teleсom, продолжила оказывать помощь людям, страдающим различными глазными заболеваниями, и провела обследование сотен пациентов.

47 человек были обследованы в Молодежном образовательном центре города Агджабеди, 29 человек - в Центре профессиональной реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями №1 в поселке Ени Раманы Сабунчинского района.

Врачи клиники также обследовали 100 человек в школах-интернатах городов Сальян и Сиязан, а после этого оказали помощь более 120 людям, в том числе детям, лишенным родительской опеки, пожилым и малообеспеченным семьям в поселках Амирджан, Зых и Говсан.

Помимо этого, были обследованы 35 человек из Ассоциации инвалидов города Сальян и 24 человека из дома престарелых в города Сумгайыт. По результатам обследования были выписаны рецепты на очки тем, кто в них нуждается, а некоторым было назначено лечение.

В целом за 2016 год в рамках проекта «Мобильная глазная клиника» была оказана помощь более 1000 человек.

Напомним, что обследование и лечение в рамках проекта при поддержке Azercell, осуществляются организацией Caspian Compassion Project. За 4 года своей деятельности клиника побывала в большом количестве столичных школ-интернатов и детских домов. Наряду с этим, врачи клиники также проводили обследования и в районах Азербайджана.

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