В Азербайджане в ближайшее время станет возможным проведение операций по пересадке сердца.

Как сообщает 1news.az, об этом в среду, 18 января, на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по здравоохранению заявил его председатель Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что в стране имеются специалисты и все возможности для проведения подобной серьезной операции.

«В этом вопросе нет никаких технических проблем. Единственным отрытым остается вопрос о пожертвовании органа, который, однако, в ближайшее время найдет свое решение», - заявил председатель комитета и высказал уверенность в том, что в ближайшее время в республике станет возможным проведение операций по пересадке сердца.

Эльшан Рустамов, Э.Т.