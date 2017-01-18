В четверг, 19 января, в Баку и на Абшероне ожидаются нестабильные погодные условия - будет облачно, временами ожидается дождь, местами осадки могут носить интенсивный характер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который сменится в вечерние часы временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от +2 до +5 градусов, днем - от +6 до +8. Непосредственно в столице ночью - от +3 до +5, днем - от +6 до +8.

Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, влажность воздуха в среднем - 80–90%.

В районах Азербайджана 19 и 20 января также будут наблюдаться нестабильные погодные условия - ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а в горной местности - снег, который, вероятно, будет интенсивным. Местами туман, ветер преимущественно западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +5 до +10. В горной местности ночью - от -2 до -7, днем - от 0 до +5 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.