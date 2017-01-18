Руководство Университета «Кавказ» уведомило Министерство образования о решении учредителя от 16 января о начале процесса ликвидации вуза и создании ликвидационной комиссии и в связи с этим попросило оказать помощь в переводе студентов после завершения зимней сессии в другие вузы.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства образования Азербайджана.

«Принимая это во внимание, Министерство образования с целью организации размещения студенческого контингента в других вузах приняло решение о создании рабочей группы. Рабочей группе поручено подготовить и представить руководству министерства предложения по переводу обучающихся в университете студентов в самые передовые вузы страны и проведению других организационных работ», - отмечается в сообщении.

Министерство образования обещает, что для беспрепятственного размещения в кратчайшие сроки студентов в соответствующих вузах при условии сохранения их специальностей и языка преподавания будут созданы необходимые условия. Также будет обеспечено их право на получение качественного образования при стабильном сохранении финансовых условий, связанных с обучением.

«Для повышения впредь знаний и академических достижений, которыми обладает нынешний студенческий состав университета, будут использованы все возможности. Обращение руководства университета в Министерство образования с целью сохранения целостности образовательного процесса по мере возможностей будет принято во внимание», - говорится в сообщении.

Министерство просит студентов вуза держать связь с действующей в университете рабочей группой.

Напомним, что в июле 2016 года учредитель Университета «Кавказ» проинформировал Министерство образования о своем решении закрыть университет.

Университет «Кавказ» был передан в управление Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

Ялчин Алиев, Э.Т.