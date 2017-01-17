Министерство образования Азербайджана завершило расследование в средней школе села Сейфалли Шамкирского района, где недавно разгорелся секс-скандал между директором и уволенной лаборанткой.

Как сообщил 1news.az ответственный сотрудник по связям с общественностью отдела образования Шамкирского района Кянан Ибрагимов, представители отдела внутреннего контроля Министерства образования и сотрудники отдела образования Шамкирского района провели в школе расследование.

«По его итогам директор школы Акиф Намазов за допущенные в своей деятельности ошибки в соответствии с пунктом «ç» статьи 70 Трудового кодекса АР был освобожден от занимаемой должности», - указал он.

По его словам, собранные материалы для дачи правовой оценки направлены в Генеральную прокуратуру АР.

Напомним, что ранее уволенная лаборантка Хатира Алиева обвинила директора в коррупции, в ответ директор заявил, что отстранил ее из-за секс-видео, которое она разместила в школьном компьютере.

Вслед за этим уволенной лаборанткой в СМИ была распространена аудиозапись, свидетельствующая о вымогательстве взятки, на которой, как предполагается, был записан голос Акифа Намазова.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.