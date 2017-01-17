В селе Сархан Шамкирского района Азербайджана совершено покушение на убийство.

Как сообщили 1news.az в районном отделе полиции, 20-летний житель села Анар Лятифли пытался убить 24-летнего Мухаммеда Мамедли, ударив его ножом.

Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь.

А.Лятифли задержан, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Его предварительные итоги показывают, что молодой человек пытался зарезать односельчанина за то, что тот не пригласил его на состоявшуюся в минувшие выходные свадьбу.

Тимур Рзаев, Э.Т.