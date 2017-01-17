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Общество

Великобритания делится своим опытом в сфере трудоустройства выпускников 17.01.2017 14:04

Во вторник, 17 января, в Баку при участии бизнес-структур и вузов был проведен форум, посвященный расширению возможностей трудоустройства выпускников.

Как сообщает 1news.az, мероприятие было организовано British Council при поддержке Министерства образования Азербайджана.

Выступая на форуме, директор British Council по Азербайджану Элизабет Вайт отметила, что руководимая ею структура за последние годы провела цикл мероприятий, посвященных расширению возможностей трудоустройства выпускников при участии вузов и самих работодателей.

По ее словам, главная цель данного форума - собрать вместе представителей вузов и работодателей, чтобы они контактировали между собой и обсуждали будущие шаги в данном направлении.

«Одной из самых актуальных проблем университетов во всем мире является обеспечение выпускников работой», -  заявила она.

Для информирования участников форума об опыте Великобритании в Азербайджан был приглашен Ражешь Патели - представитель университета Лестер.

Отметим, что на мероприятии также были проведены презентации, представленные как представителями университетов, так и бизнес-структур и посвященные имеющемуся в этой сфере опыту и проблемам.

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Эльшан Рустамов, Э.Т.

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