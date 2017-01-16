Возрос международный интерес к эффективному опыту работы Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

16 января Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провело пресс-конференцию для представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, посвященную работе, проделанной в 2016 году в сфере борьбы с коррупцией.

Заместитель Генерального прокурора Азербайджанской Республики – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев подчеркнул, что успешная внутренняя и внешняя политика, основанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и опирающаяся на высшие ценности государственности, как в предыдущие годы, так и в 2016 году на высоком уровне продолжалась под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, дала импульс устойчивому развитию всех сфер жизни страны. Было отмечено, что в отчетный период по инициативе главы государства в новых экономических условиях успешно продолжились последовательные правовые и институциональные реформы по либерализации национальной экономики и повышению конкурентоспособности, обеспечению прозрачности и свободной конкуренции, устранению бюрократических препон, сведению к минимуму отношений чиновник-гражданин, обеспечению более гибкого и качественного управления.

Было сообщено, что органы прокуратуры, в том числе Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, объявившие борьбу с коррупцией приоритетным направлением своей деятельности, в отчетный период с прежней интенсивностью продолжили деятельность в сфере поддержки мер по борьбе с коррупцией, вытекающих из политических, экономических и институциональных реформ, проводимых в стране. В течение 2016 года Главным управлением были рассмотрены 9360 обращений граждан, в том числе 251 материал уголовного характера. По 159 (63,3 процента) рассмотренным материалам возбуждены уголовные дела, по другим обращениям предприняты административные и дисциплинарные меры с применением соответствующих прокурорских актов воздействия.

В отчетный период в центр связи «Горячая линия – 161» поступили 5492 обращения. По 23 из этих обращений возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса. В результате мер, предпринятых совместно соответствующими государственными структурами, было обеспечено эффективное решение других обращений, восстановлены нарушенные права граждан. Для устранения выявленных нарушений закона и не повторения этого в будущем направлены представления в соответствующие организации.

Было отмечено, что уменьшение по сравнению с 2015 годом количества поступивших обращений на более чем 1700 непосредственно связано с расширением деятельности центров «ASAN xidmət». В результате шести оперативных мероприятий, проведенных в течение года, на месте преступления были задержаны шесть лиц, совершивших коррупционные преступления. В то же время, были возбуждены 32 уголовных дела по фактам, рассмотренным оперативными структурами Главного управления. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативными структурами Главного управления, задержаны 24 лица, находившихся в розыске.

Было доведено до внимания, что в отчетный период Главным управлением было проведено предварительное расследование 480 уголовных дел. Было завершено следствие по 201 уголовному делу в отношении 313 должностных лиц, работавших в государственном и частном секторах, материалы направлены в соответствующие суды для рассмотрения. В настоящее время продолжается следствие по 116 уголовным делам, находящимся в производстве Следственного управления структуры. 62 из этих уголовных дел связаны с присвоением или растратой в отношении 110 лиц, использовавших служебное положение, 56 дел – с мошенничеством 61 лица, использовавших должностные полномочия , 24 дела – в отношении 34 лиц, злоупотребивших и превысивших должностные полномочия, 10 дел – в отношении 52 лиц, по факту получения взятки, 14 дел – в отношении 17 лиц, по факту дачи взятки, 3 дела – с должностными фальсификациями 3 лиц, 1 дело – с халатностью одного лица, 31 дело – по другим фактам в отношении 35 лиц.

Обеспечена выплата 33 миллионов 249 манатов или 16,6 процента ущерба в сумме 202 миллиона 629 манатов, причиненного по уголовным делам, направленным в суды. Для возмещения оставшегося ущерба наложен арест на имущество в сумме 78 миллионов 283 манатов.

К.Алиев отметил, что в отчетный период в Главном управлении был принят 2241 гражданин. В прошлом году Главным управлением был предпринят ряд упреждающих мер в сфере борьбы с коррупцией. Для предотвращения случаев, создающих условия для коррупции, соответствующим структурам были даны 88 уведомлений, а также с применением других прокурорских воздействующих актов открыты 12 административных производства, 11 лицам сделано официальное предупреждение воздержаться от нарушения закона.

Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики Кямал Джафаров отметил, что 2016 год был для нашей страны годом проведения широкомасштабных реформ. Были проведены реформы, диверсифицирующие нашу экономику для дальнейшего повышения прозрачности в таможенной и налоговой сферах. В то же время, государственными органами были выполнены 86 процентов Национального плана действий по борьбе с коррупцией и 82 процента Национального плана действий по поощрению Открытого правительства. Он довел до внимания продвижение позиции Азербайджанской Республики в «Индексе восприятия коррупции» Международной организации прозрачности и отчетах «Барометра глобальной коррупции», отметил, что на основании «Барометра глобальной коррупции 2016 года» 79 процентов респондентов, принявших участие в опросе, не считают коррупцию основной проблемой, с которой столкнулась наша страна. К.Джафаров отметил, что завоеванные достижения связаны с сильной политической волей в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, а также Государственными программами, утвержденными в соответствии с распоряжениями, подписанными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по борьбе с коррупцией, и их эффективным выполнением, а также успешной деятельностью центров «ASAN xidmət», созданных по инициативе главы государства, эффективной работой в этой сфере правоохранительных органов, активным участием в законодательных и международных инициативах, отвечающих международным стандартам.

Было отмечено, что в соответствии с указаниями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении эффективного взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, в отчетный период Главным управлением уделялось особое внимание дальнейшему расширению связей с международными структурами, специализирующимися в этой сфере, и правоохранительными органами других стран. Так, в сентябре 2016 года в рамках Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии (ACN) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) наша страна, успешно завершив III мониторинговых этапа, стала одной из первых двух стран, прошедших в IV оценочный этап. В то же время, в декабре Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) приняла отчет соответствования 4-му оценочному раунду по Азербайджанской Республике. Представитель Азербайджанской Республики, принятый в Бюро Академии, был избран заместителем председателя 5-й сессии Ассамблеи структуры.

В отчетный период развивалось сотрудничество с Международной ассоциацией прокуроров (IAP), представитель Азербайджана на очередной срок был избран членом Исполнительного комитета, являющегося высшим органом Ассоциации. Главным управлением была продолжена успешная деятельность по подготовке русской версии интернет-страницы, управлению сайта сети прокуроров, проводящих борьбу с коррупцией (NACP).

Было подчеркнуто, что проведено эффективное сотрудничество с Управлением по наркотикам и преступности ООН (UNODC), Международной ассоциацией антикоррупционных органов (IAACA), Организацией европейских партнеров против коррупции (ЕРАС), Сети европейских координаторов против коррупции (EACN), Организацией во имя демократии и развития (GUAM) и другими международными организациями. Нашу страну посетили делегации Национального антикоррупционного центра Молдовы, Структуры административного контроля Египта, специализирующейся в сфере борьбы с коррупцией, Верховного суда Турции, делегации в составе ответственных сотрудников Арабского университета Наиф по наукам безопасности арабского мира Королевства Саудовской Аравии, непосредственно познакомившиеся с деятельностью Главного управления. В то же время, 4 февраля прошлого года в главном штабе Антикоррупционной комиссии Малайзии, расположенной в городе Путраджая, был подписан Меморандум взаимопонимания по сотрудничеству в сфере борьбы с коррупцией между Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики и Антикоррупционной комиссией Малайзии.

Выступившие на мероприятии координатор Сети информации и сотрудничества НПО, проводящих борьбу с коррупцией, - руководитель Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев, исполнительный директор организации «Прозрачность Азербайджана» Рена Сафаралиева, а также другие представители институтов гражданского общества, затронули актуальные вопросы сферы борьбы с коррупцией. А.Нуриев сообщил, что в результате независимого оценивания Национального плана действий по борьбе с коррупцией, проведенного институтами гражданского общества, государственными органами выполнены 83 процента предусмотренных мер.

На пресс-конференции была выражена уверенность в том, что Главное управление по борьбе с коррупцией и впредь будет проводить необходимые меры для построения деятельности на уровне, достойном оказанного доверия, с еще большей ответственностью будет выполнять поставленные задачи по усилению борьбы с коррупцией, являющейся одним из самых опасных проявлений организованной преступности, обеспечит проведение мер по серьезной и эффективной борьбе с коррупцией.

В заключение были даны подробные ответы на вопросы представителей неправительственных организаций и средств массовой информации.

АЗЕРТАДЖ