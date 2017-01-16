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Общество

Министр образования принял граждан в городе Ширван - ФОТО 16.01.2017 22:07

16 января министр образования Микаил Джаббаров в Олимпийском спортивном комплексе в городе Ширван принял жителей этого города, а также Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского районов.

На приеме, проводимом в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в январе 2017 года, приняли участие также вынужденные переселенцы, проживающие в Сабирабадском, Саатлинском, Имишлинском районах и городе Ширван.

На приеме были выслушаны обращения, связанные с вопросами по приему на работу или смене места работы молодых учителей, восстановления на работу, применения поощрительных мер для молодых учителей, плате за учебу, продлению трудового договора и др.

Большая часть поднятых на приеме вопросов была решена на месте, по другим обращениям даны поручения руководителям соответствующих структур министерства с целью оказания помощи.

АЗЕРТАДЖ

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