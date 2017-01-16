Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов установили личности всех участников группы из 7 человек, которые совершили противоправные действия на территории озера Маралгель Гейгельского национального парка 3 января 2017 года.

Как сообщается на сайте Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, в отношении нарушителей были составлены акт и протокол, каждый из них на основании Кодекса об административных правонарушениях был оштрафован на сумму 600 манатов (всего - 4200 манатов).

Наряду с этим, уволены 2 сотрудника национального парка, отвечающие за охрану данной зоны, а директору парка сделан выговор.

Напомним, что группа из 7 молодых людей прошла к озеру незаконным путем, не приобретя билеты. Они пробрались окольными путями с направления села Тогана на лошадях.

Сопровождавшийся варварским отношением к окружающей среде досуг с шашлыками и прочими развлечениями на запрещенном для этого месте - на замерзшем озере, входящем в особо охраняемую зону, - молодежь запечатлела на видео, которое затем разместила в социальных сетях. Данное видео и стало причиной разработки этого случая сотрудниками Минэкологии.

Ялчин Алиев, Э.Т.