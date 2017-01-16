В Азербайджанском университете языков уволены пять деканов.

Как сообщает 1news.az, уволены с занимаемых должностей декан педагогического факультета (по английскому и немецкому языкам) Вафа Бабаева, декан педагогического факультета (английский и французский языки) Фикрет Джахангиров, декан факультета регионоведения и международных отношений Анар Нагиев, декан факультета филологии и журналистики Севда Вахабова и декан переводческого факультета Вилаят Гаджиев.

Информационное агентство 1news.az связалось с заведующей отделом по связям с общественностью Азербайджанского университета языков Шафой Кязымовой, которая подтвердила данную информацию, но не предоставила никаких подробностей.

Следует отметить, что на эти должности уже объявлен конкурс.

Эльшан Рустамов, Э.Т.