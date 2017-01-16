USD1.7867
EUR1.8959
RUB0.0300
Brent55.64
WTI52.52
Золото1 203.75
S&P 500 Index2 274.64
Nikkei 22519 138.25
Общество

В одном из азербайджанских вузов уволены сразу пять деканов 16.01.2017 17:24

В Азербайджанском университете языков уволены пять деканов.

Как сообщает 1news.az, уволены с занимаемых должностей декан педагогического факультета (по английскому и немецкому языкам) Вафа Бабаева, декан педагогического факультета (английский и французский языки) Фикрет Джахангиров, декан факультета регионоведения и международных отношений Анар Нагиев, декан факультета филологии и журналистики Севда Вахабова и декан переводческого факультета Вилаят Гаджиев.

Информационное агентство 1news.az связалось с заведующей отделом по связям с общественностью Азербайджанского университета языков Шафой Кязымовой, которая  подтвердила данную информацию, но не предоставила никаких подробностей.

Следует отметить, что на эти должности уже объявлен конкурс.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

6252количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Элтон Джон, Мэрайя Кэри, Антонио Бандерас и другие звезды на свадьбе внучки российского миллиардера – ФОТО – ВИДЕОПранк дня: реакция бакинских парней на девушку с Bentley и без... – ВИДЕОГустой туман или ошибка пилота? Новые подробности крушения турецкого Boeing под Бишкеком – ФОТО - ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОСМИ: Линдси Лохан стала мусульманкой? – ФОТОПользователи Сети затравили 52-летнюю Алену Апину за эротический клип, снятый бакинцем Асланом Ахмадовым – ФОТО - ВИДЕОКонстантин Эрнст ответил армянину, требующему отстранения Аллы Пугачевой от эфира Первого канала – ФОТО - ВИДЕОПлата за убийство: «Стамбульский стрелок» получил $150 тысяч за теракт в ReinaВозросло число погибших во время теракта в Диярбакыре - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОКоманда карабахских сепаратистов все же выступила на фестивале КВН в Сочи - ФОТОМальчик-маска: история ребенка, родившегося с редким дефектом лица - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 января03:35 В Страсбурге изберут нового главу Европарламента03:06 В мексиканском штате убиты десять человек, шестеро из которых обезглавлены02:40 СМИ: Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой02:10 В Китае из-под воды показалась древняя статуя Будды - ВИДЕО01:43 СМИ: в Турции арестовали террориста, устроившего стрельбу в клубе Стамбула - ФОТО01:21 В Египте восемь человек погибли при атаке на блокпост полиции00:52 Умер последний побывавший на Луне человек - ФОТО00:25 Керри раскритиковал заявление Трампа о миграционной политике ФРГ16 января23:56 Украина подала в Международный суд ООН иск против России23:28 Меры по борьбе с коррупцией успешно продолжаются - ФОТО23:00 Медведев «лайкнул» твит, посвященный сериалу «Шерлок»22:53 Организован прием для руководящих лиц, более десяти раз принявших участие во Всемирном экономическом форуме - ФОТО22:31 Назван самый дорогой в мире футболист22:07 Министр образования принял граждан в городе Ширван - ФОТО21:40 Иран намерен продать нефть и газовый конденсат на $41 млрд за год