15 января румыны всего мира празднуют Национальный день культуры. Азербайджан – не исключение, здесь также ежегодно проходят мероприятия в честь этого праздника.

Дата Национального дня румынской культуры связана с историей культуры этой страны, а именно - с днем рождения легендарного румынского поэта Михая Эминеску. В этом году известному поэту XIX века исполнилось бы 167 лет. На родине его называют светочем румынской литературы.

Эминеску является основателем современного румынского языка благодаря его вкладу в обогащение литературного языка словами и фразами из всех областей страны, идиомами из старых текстов, а также новыми словами.

Еще один деятель культуры Румынии, чье наследие вспоминают в этот день – это известный румынский композитор, скрипач и дирижер Джордже Энеску. У его памятника, расположенного в Баку на пересечении улицы Дж.Хандана и проспекта Азадлыг, сегодня состоялась церемония возложения цветов.

Энеску начал писать музыку в очень раннем возрасте: когда ему было всего 7 лет, он стал самым молодым студентом, допущенным в Венскую консерваторию, а в 1891 году 10-летний Энеску дал частный концерт в Суде Вены. В честь памяти оставленному им музыкальному наследию в Румынии раз в 2 года проходит Международный фестиваль и конкурс – одно из крупнейших подобных мероприятий в Европе.

Также в День национальной культуры румыны вспоминают философа и литератора Мирчу Элиаде (1907-1986 гг.), драматурга Эуджена Ионеско (1909-1994 гг.), скульптора и художника Константина Брынкуша (1876–1957 гг.) и многих других.

В предыдущие годы в честь Дня национальной культуры Румынии в Баку проходили вечера поэзии, а в 2015 году были выпущены азербайджано-румынские марки.

Елена Остапенко, Э.Т.