В Азербайджане приостановлена деятельность Университета «Тефеккюр».

Центр науки и образования университета «Тефеккюр» 11 октября 2016 года обратился в Министерство образования Азербайджана. В своем обращении он отметил, что Совет учредителей вуза в связи с возникшими финансовыми проблемами принял решение о приостановлении деятельности этого высшего учебного заведения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство образования, принимая во внимание данный факт и истечение в 2016 году срока 5-летней аккредитации, было принято решение не продлевать срок аккредитации этого учебного заведения, не планировать прием студентов на 2017-2018 учебный год и создать рабочую группу, которой было дано поручение подготовить и представить Минобразования предложения по переводу студентов в другие вузы, а также провести другие организационные работы.

В сообщении Минобразования также указывается, что будут созданы все необходимые условия для беспрепятственного перевода студентов в другие учебные заведения с учетом набранных ими на вступительных экзаменах баллов и специальностей, по которым они получали образование. В то же время не будет допущено повышение платы за обучение в университетах, в которые будут переведены студенты.

По завершении зимней сессии студентам рекомендуется контактировать с рабочей группой.

Эльшан Рустамов, Э.Т.