Заместитель генерального прокурора Азербайджана, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев прокомментировал вопрос обнаружения поддельных дипломов у учителей, врачей и т.д.

Как сообщает 1news.az, Кямран Алиев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Главного управления по борьбе с коррупцией в 2016 году, заявил, что этот вопрос актуален, но есть тенденция уменьшения числа таких фактов.

«Есть дипломы, полученные 30 лет назад в различных образовательных учреждениях бывших республик Советского Союза. Установить, поддельные они или нет, очень сложно и требует много времени. Такими вопросами мы занимаемся по обращению Министерства образования», - заявил К. Алиев.

Тимур Рзаев