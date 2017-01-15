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Общество

В понедельник в Баку и на Абшероне сохранится облачность, ожидаются дожди 15.01.2017 17:02

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 января будет в основном облачно, местами дожди, во второй половине дня без осадков, ветер юго-восточный.

Как сообщили  в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью прогреется до 2-
4, днем - до 6-9 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков, ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 10-15, днем 2-7 градусов мороза.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, а также Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском и Дашкесан-Гедабейском районах в основном без осадков. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем от 2-х мороза до 3-х градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джабраильском районах погода в основном без осадков. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах ночью и утром местами осадки, днем в основном без осадков, местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5, днем 3-8 градусов мороза, в горах ночью 5-10, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Ьейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гадикабульском, СальянскомЮ Нефтчалинском районах погода в основном без осадков. Ночью и утром местами туман и изморозь. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью от 2 до 3 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах местами дожди, днем в основном без осадков. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-3, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

АЗЕРТАДЖ

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