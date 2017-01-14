В Баку временно изменен маршрут движения автобуса №37.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, причиной изменения маршрута является начало ремонтных работ на проспекте Наримана Нариманова с 16 января текущего года, из-за чего будет ограничено движение транспортных средств по проспекту.

Согласно изменениям, автобус №37, ранее следовавший через проспект Нариманова, до завершения ремонтных работ будет следовать по следующему маршруту: проспект «Иншаатчылар» - улица Ландау - проспект Гусейна Джавида - улица Ландау - улица Гурбана Халилова.

Талыб Бархудаев, Э.Т.