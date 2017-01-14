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Общество

Стали известны подробности убийства 14-летнего мальчика в Барде - ОБНОВЛЕНО 15.01.2017 15:03

Стали известны новые подробности убийства 14-летнего Хасрета Мирзамамедова.

Как сообщает lent.az, Х.Мирзамамедов, увидев Тапдыга Мустафалы со своей сестрой, потребовал от того оставить ее в покое. По этой причине между ними произошла драка, в результате которой Мустафалы до смерти забил младшего по возрасту Хасрата, нанеся ему удары по голове, а потом бросил тело в водоканал и скрылся. Позже Мустафалы был задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что Т,Мустафалы (1999) в показаниях сообщил, что убил подростка в момент ссоры из-за пастбища.

Талыб Бархудаев

14.01.2017 19:36

В Бардинском районе совершено убийство.

Как сообщает АПА, убийство произошло в селе Мирзаджафарли.

Проживающий в селе на ферме житель Евлахского района Мустафалы Тапдыг Алифасийат оглу (1999) избил досмерти проживающего по соседству вынужденного переселенца из Кяльбяджарского района Мирзамамедова Хасрета Сабир оглу (2003).

Как сообщили АПА в Отделении полиции Бардинского района, скрывшийся с места преступления Т.Мустафалы задержан.

Т,Мустафалы в показаниях сообщил, что убил подростка в момент ссоры из-за пастбища.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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