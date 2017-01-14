Правоохранительными органами были обезврежены продавцы оружия.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД республики, в результате оперативно-розыскных мер Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) и полиции Зангиланского района в Гяндже был задержан уроженец Кельбаджарского района страны Зейналабдин Азимов, пытавшийся продать автомат АК и 17 патронов за 2000 манатов.

Отмечается, что ранее З.Азимов был не раз осужден.

В своих показаниях задержанный Азимов сообщил, что незаконно ввез оружие в страну из-за границы.

Также сотрудникам ГУБОП и полиции Газахского района удалось задержать уроженца того же района Самира Зульфугарова, который пытался продать автомат АК и 11 патронов к нему за 1000 манатов.

Талыб Бархудаев, И.А.