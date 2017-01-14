15 января в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, утром местами ожидается изморось, вечером – дождь, ветер южный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +1 до +4, днем – от +7 до +10 градусов, в Баку ночью – от +2 до +4, днем – от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление 765 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85%.

В районах Азербайджана 15 января в основном без осадков, лишь вечером в восточных районах возможны дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от -2 до +3 градусов, днем – от +6 до +11 градусов, а в горах от -8 до -3 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем.

Талыб Бархудаев, И.А.