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Общество

МВД Азербайджана прокомментировало попытку суицида подозреваемой в убийстве - ФОТО 13.01.2017 19:53

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о том, что в Лянкяране подозреваемая в убийстве Ягут Алиева совершила попытку суицида, бросившись с 3-го этажа районного отдела полиции после оказания давления на нее.

Как заявил 1news.az заместитель главы пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов Ягут Алиева подозревается в убийстве, совершенном в 2013 году.

«15 мая 2013 года в селе Шюрюк Лянкяранского района в доме был найден обгоревший труп жительницы села Фахрии Гусейновой. По факту было возбуждено уголовное дело, начаты следственно-розыскные мероприятия. В ходе следствия было установлено, что соседи Ф.Гусейновой – Эльгюн Гашимов, Ягут Алиева и Ханым Гасанова – пришли к ней, чтобы ограбить, убили женщину, толкнув ее на электрическую печь, украли из дома 9100 манатов и золотые украшения. Э.Гашимов, Я.Алиева и Х.Гасанова задержаны, следствие по уголовному делу продолжается», - заявил Э. Захидов.

По его словам, в ходе следствия все задержанные признались в совершенном преступлении, а Я. Алиева еще и попросила прощения у родственников убитой.

«Доставленная в отдел полиции Ягут Алиева попросилась в туалет и бросилась там из окна. Все ее утверждения о якобы оказываемом давлении безосновательны. Она совершила попытку суицида потому, что ее разоблачили и ей предъявлено обвинение в убийстве. Это желание уйти от ответственности», - подчеркнул Э. Захидов, отметив, что по факту ведется разбирательство.

Отметим, что сама Я. Алиева, оставшаяся в живых после падения с 3-го этажа, заявила, что подверглась давлению в отделе полиции. На данный момент женщина, получившая при падении многочисленные травмы, находится на излечении в Клиническом медицинском центре, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Тимур Рзаев, И.А.

Фото: Virtualaz.org

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