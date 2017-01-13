В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор 23-летнему Санану Гасымзаде, похитившему в столице 14-летнего Джафара Гасымова.

Как сообщает корреспондент 1news.az из суда, на процессе, проходившем под председательством судьи Тамиллы Нусруллаевой, С.Гасымзаде был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что в июне 2016 года 14-летний житель Кюрдамирского района республики Джафар Гасымов, проживающий квартирантом в Бинагадинском районе столицы, вышел из дома и не вернулся.

Выяснилось, что ребенок был похищен – у его матери Афет потребовали выкуп в размере 20 тысяч манатов, также ей «посоветовали» не обращаться в полицию.

По обращению женщины сотрудниками полиции были начаты оперативно-розыскные мероприятия. Было установлено, что Дж.Гасымова похитили на автомобиле марки ВАЗ-21154.

В результате проведенной полицией спецоперации автомобиль был принудительно остановлен, а его водитель – 23-летний житель Баку Санан Гасымзаде – задержан. С.Гасымзаде признался в похищении мальчика.

В ходе следствия выяснилось, что молодой человек проиграл 50 тысяч манатов в азартные игры и, чтобы расплатиться с долгами, решил похитить ребенка.

«Я сказал мальчику, что являюсь работником детского развлекательного центра и отвезу его туда. Но вскоре меня задержали полицейские», - заявил С.Гасымзаде, которому было предъявлено обвинение по статье 144.1 («Похищение человека») УК АР.

Отметим, что ребенок был найден сотрудниками полиции живым и здоровым, он передан родителям.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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