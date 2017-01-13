В связи с проводимыми работами по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству вокруг площади Физули и комплекса мечети «Тазапир» на территории Ясамальского района заново проложена улица Наримана Нариманова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ОАО «Азеравтойол», в рамках этих работ с 16 января будет ограничено движение автотранспорта на этой улице.

Ограничение движение продлится до завершения работ по реконструкции.

В рамках проводимых работ на проспекте Нариманова будет создана современная дорожная инфраструктура.

В настоящее время ширина проезжей части составляет 7 метров. В соответствии с проектом дорога будет 2-5-полосной с шириной 7-17,5 метра.

С учетом тротуаров по обоим направлениям шириной 2-3 метра общая ширина дороги составит 11-23,5 метра.

Эльшан Рустамов, Г.Р.