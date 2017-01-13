Объявленный в 2017 году в Азербайджане Год исламской солидарности является логическим продолжением Года мультикультурализма в 2016 году, заявил на пресс-конференции в пятницу госсоветник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев.

«Год исламской солидарности является логическим продолжением Года мультикультурализма в Азербайджане. Понятие «исламская солидарность» не ограничивается солидарностью исключительно внутри исламского мира, а охватывает также обеспечение гармонии между исламскими государствами и всем остальным мировым сообществом. Это серьезный шаг не только для Азербайджана, но и для всего мира. Мы хотим видеть гармонию не только внутри ислама, но и в отношениях с другими конфессиями», - подчеркнул К.Абдуллаев.

По его словам, идея исламской солидарности несет в себе несколько смысловых нагрузок.

«Во-первых, это развитие солидарности внутри исламского мира – между исламскими государствами. А, во-вторых, обеспечение гармонии между исламским миром и остальным мировым сообществом, другими мировыми конфессиями», - сказал он.

Госсоветник подчеркнул, что Азербайджан по праву сегодня считается центром создания солидарности между исламским и всем остальным миром.

«Этот политико-идеологический шаг имеет несомненную важность для всего мира», - отметил К.Абдуллаев.

Он назвал успешными итоги Года мультикультурализма в Азербайджане.

«Самым важным фактором, обеспечившим это, стало тесное участие всего народа в достижении задач, поставленных в Азербайджане в 2016 году в рамках Года мультикультурализма. Все государственные структуры и ведомства сделали все необходимое, чтобы Азербайджан продемонстрировал себя на самом высоком уровне во всех сферах в общемировом масштабе. Мы свободно говорили об азербайджанском мультикультурализме, о реалиях Азербайджана в различных странах, пропагандируя правду о нашем государстве», - отметил госсоветник.

По его словам, в университетах 15 различных стран преподается предмет «Азербайджанский мультикультурализм», во многих регионах Азербайджана организованы летние и зимние школы мультикультурализма.

Ялчин Алиев, Г.Р.