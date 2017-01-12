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Общество
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МВД АР подало запрос в Генпрокуратуру по обвинению Мехманом Гусейновым сотрудников полиции 12.01.2017 21:17

9 января 2017 года около 19:45 в отделение полиции поступила информация о том, что на пересечении улиц братьев Мардановых и Ази Асланова в Насиминском районе 2 человека нарушают общественный порядок, проявляя неуважение к окружающим.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, несмотря на то, что прибывшие на место сотрудники полиции призывали этих лиц к соблюдению общественного порядка, последние, не подчинившись их требованию, продолжали свои противозаконные действия.

«В районном управлении полиции, куда нарушители были доставлены, установили их имена. Ими оказались Мехман Гусейнов и Акрам Тахмазов.

10 января на А.Тахмазова и М.Гусейнова был составлен протокол по статье 535.1 (Неповиновение законному требованию сотрудников полиции) и отправлен в суд вместе с собранными материалами.

Согласно решению суда, А.Тахмазов в административном порядке был арестован сроком на 10 дней, а М.Гусейнов оштрафован на 200 манатов.

Но М.Гусейнов в своем заявлении представителям прессы озвучил безосновательные утверждения, направленные на введение общественности в заблуждение и подрыв репутации сотрудников полиции, в частности, что он был похищен сотрудниками полиции, его свобода была ограничена незаконно, он был подвержен физическому и психологическому прессингу.

МВД Азербайджана подало запрос в Генпрокуратуру в целях дачи правовой оценки клевете М.Гусейнова на сотрудников полиции, обвиненных им в тяжком преступлении.

О результатах расследования будет дана дополнительная информация», - говорится в заявлении МВД.

Р.Д., И.А.

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