Гостем эксклюзивного выпуска программы Təməl, транслируемой по онлайн-телеканалу Министерства образования Təhsil TV, стал госсекретарь Министерства иностранных дел Франции по вопросам развития и франкофонии Жан-Мари Ле Гуэн.

Как сообщает 1news.az, в ходе беседы были обсуждены связи между двумя государствами в сфере образования.

«Мы будем не только подготавливать необходимые кадры в нефтегазовой сфере, но и поможем углубить отношения между обществами, молодежью и университетами наших стран», - отметил Ж-М.Ле Гуэн.

Предоставляем читателям возможность ознакомиться с полным выпуском программы.

Р.Д., И.А.