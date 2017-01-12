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Общество

В Баку начался суд над женщиной, задушившей дочь после слухов о том, что ее изнасиловали 12.01.2017 19:17

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над Зулейхой Джафаровой, в августе 2016 года задушившей свою дочь - 14-летнюю Эльфану Джафарову.

Как сообщили 1news.az в суде, дело рассматривает судья Ахмед Гулиев.

На процессе З.Джафарова призналась в убийстве и заявила, что убила дочь в состоянии аффекта, после того как услышала, что ее изнасиловал некий Фуад Г. (фамилия молодого человека не указывается в интересах следствия).

Также выступили родственники молодого человека и он сам. В своих показаниях они полностью опровергли версию об изнасиловании, заявив, что семья Джафаровых – их родственники, и они хотели в будущем сыграть свадьбу с Эльфаной.

Напомним, что ранее прокуратура и полиция прокомментировали версию о том, что женщина убила свою дочь после того, как девочка призналась матери, что ее изнасиловали.

Как сообщили тогда 1news.az в прокуратуре Сабунчинского района столицы, это информация  - ложная.

В свою очередь, в Управлении полиции Сабунчинского района 1news.az заявили, что информация об изнасиловании тоже ложная и распространяется ради сенсации.

«На самом деле 35-летняя жительница поселка Зулейха Джафарова уже год, как конфликтовала со своей 14-летней дочерью Эльфаной Джафаровой. Семья жила в поселке квартирантом, они приехали в столицу из Масаллинского района республики. В день убийства в ходе очередного семейного конфликта дочь оскорбила мать, после чего Зулейха Джафарова в порыве ярости задушила ее шалью», - заявили в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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