Министерство здравоохранения Азербайджана и прокуратура Наримановского района Баку начали разбирательство по факту смерти Вусали Хуммет гызы Мамедовой во время операции по удалению грыжи.

Как сообщил 1news.az сотрудник пресс-службы Минздрава Джавид Халилов, причины смерти станут известны после проведения патологоанатомической экспертизы.

«Результаты экспертизы будут получены в течение двух недель. После этого станет известна причина смерти женщины», - подчеркнули в Минздраве.

В свою очередь, в прокуратуре Наримановского района 1news.az заявили, что по факту начато разбирательство, проводятся необходимые мероприятия.

Отметим, что В.Мамедова скончалась 11 января после операции по удалению грыжи. Ее родственники обвиняют в смерти женщины - матери троих детей – врачей городской больницы №5.

Тимур Рзаев, Э.Т.