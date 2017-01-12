Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению с предупреждением об опасности угарного газа.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС, в обращении сказано, что угарный газ (СО) не имеет запаха и цвета, его концентрация в воздухе на уровне 0,3–0,5% вызывает смерть в течение нескольких минут.

Угарный газ возникает при сжигании любого топлива. Самые распространенные источники — газовые, масляные, дровяные печи, газовые приборы. Забитый дымоход может привести к тому, что угарный газ проникнет в жилые помещения.

Необходимо постоянно следить, чтобы закрытые помещения – ванные комнаты, душевые и т.д. – постоянно вентилировались, в них поступал свежий воздух, а также за состоянием печей и дымоходов, своевременно устранять неисправности, в отопительный сезон очищать дымоходы от сажи.

Кроме того, следует строго соблюдать инструкцию по эксплуатации газифицированных печей, не оставлять без присмотра топящиеся печи и не поручать присмотр за ними детям.

При первых признаках отравления необходимо вынести пострадавшего из загазованного помещения на свежий воздух; расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, в помещении открыть форточки и окна, обеспечив непрерывный доступ свежего воздуха; вызвать «Скорую помощь»; уложить пострадавшего так, чтобы ноги находились выше головы; дать понюхать нашатырный спирт, укрыть потеплее, положить холодный компресс на лоб и грудь; при нахождении в бессознательном состоянии перевернуть человека на живот, чтобы были открыты дыхательные пути и не произошло западание языка в глотку; если у пострадавшего началась рвота, повернуть голову в сторону, чтобы он не захлебнулся рвотными массами; приступить к искусственному дыханию при остановке дыхания; если пострадавший в сознании, дать ему выпить теплый чай.

Признаки отравления - головная боль, покраснение кожи, усиление сердцебиения, помрачнение и потеря сознания, возможны тошнота и рвота.

Смертельное действие угарного газа

Угарный газ, попавший в организм при вдыхании, снижает способность крови нести кислород, может вызвать необратимые повреждения головного мозга, боли в груди или сердечный приступ у людей с сердечными заболеваниями,

Человек, пострадавший от отравления, должен минимум 24 часа находиться под контролем врачей.

МЧС предупреждает, что в случае любых чрезвычайных ситуаций следует обращаться на номер горячей телефонной линии ведомства «112».

Тимур Рзаев, Э.Т.