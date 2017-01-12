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Общество
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Кто он - новый замминистра образования? Отвечают эксперты 12.01.2017 17:24

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, заместителем министра образования назначен Метин Эйнуллаев, ранее возглавляющий аппарат министерства.

Своим мнением о новом  заместителе министра делятся представители экспертного сообщества.

Председатель совета по оцениванию учебников Эльмина Кязимзаде: «Я знаю его как человека, внимательно относящегося к работе.

Он с большим вниманием выслушивает предложения по какому-либо вопросу и работает над его решением. Интеллигентен и образован».

Эксперт в сфере образования Этибар Алиев: «После назначения Микаила Джаббарова министром образования, расширилось сотрудничество с гражданским обществом.

Такое сотрудничество вносит вклад в развитие системы образования. Я как руководитель НПО узнал Метина Эйнуллаева в ходе совместной деятельности. Он специалист, которым Минобразования может гордиться.

Я говорю это, принимая во внимание его индивидуальную деятельность. Он знающий, образованный, высококультурный человек.

Считаю, что оказывая ему доверие, во внимание принимались именно эти важные качества. Я желаю ему успехов на пути развития сферы образования в Азербайджане».

Депутат Милли Меджлиса Иса Габиббейли: «За время года моей работы в комитете по науке и образованию, и организации и развития связей с Минобразования Метин Эйнуллаев очень эффективно работал на должности главы аппарата министерства.

В процессе работы я видел, что Метин Эйнуллаев освоил все тонкости работы министерства и работает в направлении ее усовершенствования. Он может внести свой вклад в проводимые в стране успешные реформы в этой сфере. Об этом позволяют говорить его знания, самоотверженность, работоспособность».

Ф.Багирова

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