В редакцию вновь обратился отец малыша, судьба которого взволновала многих наших читателей.

Мы говорим о солнечном мальчике Давудике, родители которого – Александра и Заур Гамзаевы - в октябре прошлого года узнали, что у их сына – врожденная опухоль головного мозга.

Рассказ матери Давудика, Александры, настолько тронул тысячи людей, что буквально на следующий день соотечественники начали перечислять деньги, которые могли спасти жизнь малыша.

Родители мальчика вывезли его в Турцию, операцию провели, но… семью ждало новое испытание: опухоль оказалась злокачественной… Но врачи их обнадежили: шанс на выздоровление у их сына есть, ведь опухоль вырезано полностью.

Теперь было необходимо собрать деньги уже на химио- и радиотерапию.

И вновь их призыв о помощи был услышан: на следующий день стало известно, что все необходимые на тот момент расходы на лечение Давудика взял на себя Эмин Агаларов.

Однако семье Гамзаевых вновь нужна наша с вами помощь. Как следует из письма отца Давудика, Заура Гамзаева, на долю их малыша вновь выпали испытания.

Мы решили опубликовать основные моменты его письма, чтобы вы смогли понять все, через что пришлось пройти маленькому Давудику.

- Уважаемые Друзья, родственники, добрые и отзывчивые люди. Прежде всего, хочу поздравить Вас всех с наступившим Новым Годом! Пожелать Вам, и в особенности, вашим детям, в Новом Году крепкого и долгого здоровья! Это - самое ценное в нашей жизни! - пишет З. Гамзаев, - Наш путь в борьбе за здоровье и исцеление нашего Давудика продолжится и в этом наступившем году. До сих пор мы прошли большой путь к излечению – 2 неотложные операции, резкие снижения электролитов, и возникшие вследствие этого неврологические приступы, 2 раза лечились от инфекции и прошли 30-дневный курс радиотерапии. И все это за очень короткий промежуток времени. Но мы должны отметить и то, что, не смотря на все пройденные сложности, главное, что наш Давудик с нами! Он справился со всеми сложностями и угрозами, которые возникали на его пути до сих пор! Маленький герой выстоял все! Он наш Чемпион!

Также знаем, что мы бы не прошли через все, если бы не активная позиция нашего народа, Вас, людей, которые откликнулись на наш призыв о помощи, ваша благосклонность, доброта и поддержка! География помощи Давудику была очень обширная. Откликнулись очень много людей из Азербайджана и из стран, находящихся далеко за его пределами! Финансовая сторона была определяющей в своевременном лечении малыша, - пишет Заур Гамзаев.

Как сообщает отец мальчика, сейчас его состояние стабильное, появился аппетит, улучшилось настроение.

«После первой успешной проведенной операции в клинике 18 октября, Давудик быстро шел на поправку, и 22 числа нас выписали из клиники. Но радость была недолгой: пришлось снова госпитализироваться на фоне возникшей инфекции и температуры выше 38. И 26 Октября нас поместили в педиатрическое отделение под контроль детского врача, - пишет З. Гамзаев, - Через два дня состояние Давудика начало резко ухудшаться - по его заторможенности, вялости, постоянной сонливости и отсутствию аппетита, ребенок даже перестал принимать материнское молоко. Несмотря на наши многочисленные жалобы, педиатр отвечала, что это, скорее всего, связано со слабостью и бессилием на фоне постинфекционного процесса.

31 Октября на протяжении всего дня мы неоднократно обращались к врачам, но нам говорили, что ребенок впал в «модуль сна» и утром будет все в порядке. Однако под утро 1 Ноября у Давудика повысилась температура свыше 38. При осмотре врачом-реаниматологом было зафиксировано, что у ребенка отсутствовало сознание, все рефлексы – сухожильные, мышечные, глотательный и зрительный - отсутствовали, повышенное сердцебиение – 210 ударов в минуту. Давудика срочно поместили в реанимацию в коматозном состоянии с диагнозом отек головного мозга.

И снова нас спас доктор нейрохирург М. Озек. Давудик быстро был выведен из этого состояния и направлен на вторую экстренную операцию по вентрикулоперитонеальному шунтированию – это «тюб», который позволяет избежать в дальнейшем повторного скопления жидкости на месте удаленной опухоли. Но… допущенные врачебный недосмотр и халатность не обошлись без последствий – вследствие коматозного состояния и отека головного мозга произошел и отек дисков зрительных нервов – у Давудика пропало зрение – отсутствуют световой и зрачковый рефлексы» - пишет З. Гамзаев.

С периода 26 Октября по 26 Ноября включая стоимость радиотерапии, вторую операцию, лечение от инфекции, палаты и медикаментов клиника выставила счет 137 692 TL (по курсу это 43 000 долларов).

- Тот факт, что наш сын потерял зрение в результате халатности и недосмотра врачей, а также отек головного мозга, который привел ко второй экстренной операции, - все это посеяло в нас большие сомнения относительно дальнейшего назначенного лечения. Очень тяжело и невыносимо больно видеть своего ребенка невидящим, как он «слушает мультики и любимые видео» и трет глазки, не понимая, почему вдруг стало темно…

Поэтому во время прохождения курсов радиотерапии, мы стали искать специалистов и специализированные онкоцентры по нашему виду опухоли, - продолжает З.Гамзаев, - Мы обращались ко многим европейским врачам, среди них Стефан Рутковски (Гамбург), Стергиос Захарулис (Англия), крупнейший Университетский Онкоцентр Хайдельберга и профессор Андреас Кулозик, детский специализированный онкоцентр Грэйт Ормонд Клиник и Роял Марсден в Лондоне, а также многие другие.

Кроме того, мы консультировались и по поводу восстановления зрения Давудика, и по поводу заранее назначенного нам протокола химиотерапии. После долгих переписок и телефонных переговоров мы узнали, что проведение химиотерапии после радиотерапии при нашем диагнозе многими клиниками не практикуется!

А если и практикуется, то только в особых случаях: при рецидивах и метастазах. Кроме того, мы узнали, что многие врачи вообще не рекомендуют проведение химиотерапии детям в возрасте до 2-3 лет, так как это грозит серьезными побочными осложнениями, - пишет Заур, - Но это еще не все: дело в том, что эпендимома низкочувствительна к химиотерапии, т.е. это - не самый эффективный метод лечения. В качестве основного лечения для ребенка такого возраста нам предложили иммунно или таргетную терапию, которые показывают лучшие результаты в борьбе с эпендимомой. Такое лечение также нелегкое, цикличное и достаточно продолжительное. И проводиться с необходимой реабилитацией, чтобы дать шанс на полноценную здоровую жизнь. А в нашем случае это – еще и необходимость контроля нейро-офтальмологами и реабилитологами, ведь малыша после операций надо еще поставить на ноги. У Давудика правые ножка и ручка стали слабые и нуждаются в прохождении курса физиотерапии, которую мы должны были получить в Турции после операции, но так и не получили.

У Давудика редкий тип рака.

Но полное удаление опухоли, последующая радиотерапия и то, что Давудик, столкнувшись со всеми сложностями, уже прошел все на своем пути - все это дает ему большой шанс на исцеление и на полное выздоровление. Наш Давудик не является безнадежным онкобольным ребенком! Ему просто нужно пройти необходимое лечение до конца у врачей в специализированных онкоцентрах, имеющих опыт борьбы с такими типами рака.

Стоимость дальнейшего лечения варьируется от 80 000 до 120 000 евро.

Но точная стоимость лечения будет определена непосредственно на основе результата снимка МРТ от полученного курса радиотерапии и консилиума врачей, задействованных в назначении дальнейшего комплексного лечения и реабилитации. Исходя из нашего турецкого опыта, мы старались искать и специалистов, и центры с комплексным подходом к лечению онкобольных детей, которые знают, с чем имеют дело и как могут нам помочь с нашей «редкой опухолью». Ведь правильный выбор лечащего врача и клиники - это ключевой момент на пути к выздоровлению, - говорит З. Гамзаев.

Малыш сейчас находится в Турции, у него – домашний режим, ему категорически нельзя болеть и простужаться.

К сожалению, назвать окончательную сумму, необходимую для полного лечения Давудика, назвать сегодня невозможно. Ведь родителям нужно думать еще и о том, чтобы восстановить малышу зрение.

В конце января Давудику предстоит новый этап лечения. А это значит, что у всех нас есть время, чтобы помочь им собрать необходимую сумму. Давайте сотворим Чудо еще раз!

Этот малыш столько вынес, так борется за свою жизнь, он так хочет быть рядом со своими любящими родителями! Давайте поможем им!

- Все 3 месяца нашей борьбы с болезнью Вы были с нами, ваша чуткость, сопереживания и помощь помогли нам пройти очень сложный путь и дойти до сегодняшнего дня. Мы с чувством страха, боли и надежды обращаемся к Вам вновь, так как снова нужна Ваша помощь, чтобы двигаться дальше, дать Давудику правильное лечение и главное не прерывать его сейчас. Мы на полпути, но с надеждой и верой смотрим в завтрашний день, когда наш Давудик вновь станет здоровым, веселым и активным мальчиком!- пишет отец Давудика Заур Гамзаев.

Да не оскудеет рука дающего!

Ниже мы публикуем необходимые медицинские документы и банковские реквизиты.

